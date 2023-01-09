Rektör Özcoşar gazetecilerle bir araya geldi

Mardin Artuklu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kentte görev yapan basın kuruluşlarının temsilcileriyle kampüste buluştu. Kutlama programına kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kuruluşlarınınım temsilcileri katıldı.

Basın kuruluşu temsilcilerine üniversite çalışmaları hakkında da bilgiler veren Rektör Özcoşar, haberleriyle çalışmaları görünür hale getiren basın temsilcilerine teşekkür etti.