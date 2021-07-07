Mardin’in Midyat ilçesinde, emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından radarla hız denetimi yapıldı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, kazaları en aza indirme amaçlı sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı şekilde hız limitlerine uymaları için radarla hız denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, şehir içi hız limitlerine uymayan ve trafik kurallarını yok sayan, sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücülerin dikkatli ve duyarlı şekilde hız limitlerine uymaları konusunda, Midyat Dörtyol Estel arası radarla hız denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan, 10 araç sürücüsüne 3 bin 938 TL cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda trafik ekipleri tarafından vatandaşın güveni için denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.