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’Oruçluyum’ diyerek duygu sömürüsü yapan dilenciyi polis enseledi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çarşı ve pazar esnafına ’oruçluyum’ diyerek duygu sömürüsünde bulunan dilenci polisler tarafından yakalandı.

MARDİN 14.04.2021, 14:54
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’Oruçluyum’ diyerek duygu sömürüsü yapan dilenciyi polis enseledi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çarşı ve pazar esnafına ’oruçluyum’ diyerek duygu sömürüsünde bulunan dilenci polisler tarafından yakalandı.

Mazıdağı ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde ilçede her hafta çarşamba günleri kurulan kent pazarında yanında bir erkek çocuğu ile ’oruçluyum’ diyerek duygu sömürüsünde bulunan dilenci, polis tarafından yakalandı. Dilenci ve yanındaki çocuk, polisler tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.
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