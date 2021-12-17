Nusaybinli wushucular 4 dalda Türkiye Şampiyonu oldu

Sakarya’da düzenlenen Wushu-Kung Fu Türkiye Şampiyonasına katılan Mardinli sporcular, 4 dalda Türkiye Şampiyonu, 1 dalda da Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Sakarya’da 15 - 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Wushu Kung fu geleneksel Türkiye Şampiyonasına Mardin’in Nusaybin ilçesinden 6 sporcu katıldı. Gençlerde Muhammed Turap Turgut, Yıldızlar kategorisinde İbrahim Yağız ve İbrahim Halil Turgut iki dalda olmak üzere toplamda 4 dalda Türkiye Birinciliği elde etti. Şampiyonaya Yıldızlar kategorisinde katılan Arda Alpar da Türkiye ikincisi oldu.

Nusaybinli sporcuların başarısını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye Şampiyonasına katılan sporcuları tebrik eden Kayabaşı, "Nusaybin’imizin gençleri gümbür gümbür geliyor. Gençlerimizin elinden tuttuğumuz zaman neleri başarabileceğinin en somut örneklerinden, bravo gençler" ifadelerini kulllandı.

Milli Takım Antrenörü Mahmut Turgut da yaptığı açıklamada, sporcularının başarısıyla gurur duyduklarını belirti.