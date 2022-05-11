Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı

Mardin’in Nusaybin ilçesi turist rehberliği kadın adayı Semire Şineğu ve beraberindekiler tarihi yerleri gezdikten sonra köy okulundaki çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı yaptı.

İlk Nusaybin turist rehberliği kadın adayı Semire Şineğu ve beraberindekiler Mardin’e geziye geldi. Artuklu ve Nusaybin ilçesini Şineğu ve beraberindeki iş kadınları tarihi yerleri gezdikten sonra Nusaybin’e bağlı Bahçebaşı mahallesinde bulunan Bahçebaşı İlkokulunda bulunan öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.