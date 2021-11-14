Nusaybin’de mağarada mahsur kalan at kurtarıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde haftalarca mağarada mahsur kalan yaralı atı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Nusaybin’e bağlı Görentepe köyümde meydana geldi. Sahibi yaklaşık bir haftadır atını ararken, bugün evin yakınındaki bir mağarada yaralı olarak gördü. Vatandaş atını kurtaramayınca, Mardin AFAD ve Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler, yaralı ve ayağa kalkamayan atı mağaradan titizlikle çekerek kurtardı. AFAD ekipleri atın yarasını pansuman yapıp, sararak tedavi ettikten sonra sahibine teslim etti.