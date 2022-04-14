Nusaybin’de ihtiyaç sahiplerine evlere sıcak yemek servisi

Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığı, ihtiyaç sahipleri veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kaymakamlık tarafından belirlenen Vefa Destek Grupları, Ramazan ayı boyunca ilçede bulunan ihtiyaç sahibi veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara her gün sıcak yemek servisi yapıyor.

Ramazan ayı boyunca 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek iftar öncesi vatandaşlara bizzat teslim ediliyor. Kaymakam Ercan Kayabaşı, Ramazan ayı boyunca günlük 300 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti.