Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı’nın eşi Nigar Kayabaşı kurum müdürleri eşleri ile bir araya geldi

Mardin’in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı’nın eşi Nigar Kayabaşı, ilçede görev yapan kurum müdürleri eşleri ve bayan kurum müdürleri ile tanışma programında bir araya geldi.

Misafirlerini kapıda karşılayan Kayabaşı, kurum müdürlerinin eşleriyle ve bayan kurum müdürleriyle tek tek tanışarak yakın ilgi gösterdi. Programda tanışma ve kaynaşma ile birlikte ilçede yürütülen projeler hakkında fikir alış verişi yapmak istediklerini bildiren Kayabaşı, "Kurum müdürleri eşleri olarak bizler de eşlerimizin gösterdikleri gayrete destek olmanın yanında, sosyal projelere de katkı sağlamalıyız. Bu anlamda kaymakamlığımız, belediyemiz ve diğer tüm kurumlarımız çeşitli projeler yürütüyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, engelli ve dezavantajlı bireylerimize yönelik imkanlarımız çerçevesinde projelere destek vermeliyiz. İlçemizde bakanlıklarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar çok önemlidir. Bu çalışmalar ile birlikte vatandaşlarımızla gönül yolunu, gönül köprülerini oluşturmalıyız. Bu bağlamda biz kadınlara çok önemli görevler düşüyor. Bu tür buluşmaları daha sık yaparak ilçemizin eğitimden ekonomiye, spordan kültüre gelişimine katkı yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program, Nusaybin’in yetiştirdiği keman virtüözü Yağmur Badur’un keman dinletisi ile sona erdi.