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Mini Mardin Projesinde sona geliniyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla, kentin tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıracak Mini Mardin Projesinin çalışmalarında sona gelindi.

MARDİN 22.09.2021, 13:44
Mini Mardin Projesinde sona geliniyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla, kentin tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıracak Mini Mardin Projesinin çalışmalarında sona gelindi.

Tarihi dokuya uyumlu olan malzemenin kullanılacağı projede içerisinde 4 adet oturma, etkinlik alanı, dikey ve yatay yeşil bitki bantları yer alıyor. Vali Demirtaş, kadim kentin tarihi dokusuna yakışacak Mini Mardin Projesi çalışmasını yerinde inceleyerek ilgili kişilerden bilgiler aldı. İncelemelerde Vali Demirtaş’a Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Dire Başkanı Cebrail Aslan, İmar Daire Başkanı Abdulbaki Turğut ve teknik ekipten personeller de eşlik etti.

Burada konuşan Vali Demirtaş, "Adeta bir açık hava müzesi görünümündeki projemiz çok yakında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Mardin için her şeyin en güzelini yapma gayretindeyiz" dedi.

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