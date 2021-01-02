Midyat’tan dünyaya açılan kapı ‘NurEgg Yumurta’

Lezzetin en iyi hali sloganıyla yola çıkan ‘NurEgg’ yumurtaları kapılarını Midyat’tan dünyaya aralıyor.

Mardin’in Midyat ilçesinde 60 kişiyi istihdam eden, 57 bin metrekare alan üzerine kurulan yüzde 100 güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim yapan ve gıda güvenlik standartlarını uygulamaktan vazgeçmeyen Nurpa A.Ş bünyesindeki NurEgg, 2019 yılında 200 bin tavuk kapasiteli tam otomatik sulama, yemleme ve tam otomatik yumurta toplama sistemleri ile ilk çiftliğini kurdu. 2020 yılında bu oran 400 bin tavuk kapasitesine çıkarılarak günlük ortalama 320 bin yumurta üretim kapasitesine ulaştı. 210 bin civciv kapasiteli 1 adet civciv hane ve 900 bin adet yumurta kapasiteli 9 adet tavuk kümesine ulaşan NurEgg yumurta Mardin’den dünyaya kapılarını araladı. Yumurtaların otomatik el değmeden kafesleme sayesinde yumurta aktarım paketleri ile paketleme aşamasına geçtiği belirtildi. Yumurtaların el değmeden paketlemeden önce kırık ve kirli ayırımı yapılarak paketlemeye hazır hale geldiği belirtildi. Tam otomatik makinelerle yumurtalar gramlarına göre ayrıştırarak ardından ihracat ve ülke içerisinde alış veriş merkezlerine doğru yola çıkıyor.