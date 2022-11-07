Midyat’ta narko alan uygulaması yapıldı

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri narko alan uygulamasında yapılan denetimlerde, 32 gram toz esrar ve 17 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Üzerlerine uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri olarak narko alan uygulamasında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik park ve bahçelerde, meydanlarda, okul önleri ve metruk binalarda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen şahıs ve araçlar ekipler tarafından kontrol edilerek, esrar maddesi kullandığı tespit edilen iki şüpheli şahıstan iki parça halinde, 32 gram toz esrar ve 17 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde uyuşturucuya karşı kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.