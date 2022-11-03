Midyat’ta katı atıklarla büyükşehir belediyesine ekonomik katkı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçesinde toplanan katı atıkların çevreye zarar vermemesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe için katı atık aktarma istasyonunu tamamladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, Midyat ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanılan "Katı Atık Aktarma İstasyonu Projesi" tamamlandı.

Midyat’ta belediye ekipleri tarafından gün içerisinde toplanan katı atıklar, aktarma istasyonuna döküldükten sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ait aktarma tırı ile alınıp, katı atık döküm merkezine getirilecek. Katı atıkların gelişi güzel farklı alanlarına dökülmesinin önüne geçilerek çevre temizliğine katkı sağlayacak.

Daha önce 5 araç ile ilçelerden getirilen katı atıklar, istasyon sayesinde bir tır ile aktarımı sağlanarak büyükşehir belediyesine ekonomik katkısı olacak. Çöplerin bir noktada toplanmasıyla Midyat ilçesinin daha temiz ve kokudan arınması sağlanacak.