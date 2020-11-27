Midyat’ta halk kütüphanesi yapılacak

Mardin Valiliği ve iş adamı Mahsum Altunkaya arasında Midyat ilçe halk kütüphanesi bina yapımı protokolü imzalandı.

Hayırsever iş adamı Mahsum Altunkaya’nın Midyat ilçesinde yaptıracağı halk kütüphanesi bina yapımı protokolü valilik Dara toplantı salonunda gerçekleşti. Protokole Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Midyat Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu veiİş adamı Mahsum Altunkaya hazır bulundu. Yaklaşık bir yılda bitirilmesi planlanan halk kütüphanesinin dış görünüşü geleneksel taş yapı, iç görüntüsü de modern ve kullanışlı bir şekilde tasarlanacak. 2 bin 861 metrekare alan üzerine kurulacak olan kütüphanenin içerisinde 2 adet konferans salonu, çok amaçlı salon, 5 ayrı bölümden oluşan kütüphane, engelli kütüphanesi, arşiv kitaplık, sinema salonu, el sanatları atölyesi ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı etkinlik avlusu gibi bölümler yer alacak. Kütüphanenin hizmete girmesi durumunda Midyat ve çevre mahallelerden birçok vatandaş faydalanabilecek.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Hayırsever iş adamımız Mahsum Altunkaya ile Midyat ilçemizde yapılması planlanan halk kütüphanesi yapımı için protokol imzaladık. İmzaladığımız protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyor, hayırseverimize teşekkür ediyorum" dedi.