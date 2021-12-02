Midyat’ta çiftçilere 48 bin 805 fıstık-badem fidanı dağıtıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde 72 mahallede 146 çiftçiye yüzde 90 hibeli 37 bin 810 adet fıstık, 10 bin 995 adet badem fidanı dağıtıldı.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın katılımıyla yüzde yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 15’i Büyükşehir belediyesi destekli fidanlar, İlçe Tarım müdürlüğü personelleri ve Ziraat odası mühendisleri gözetiminde çiftçilere dağıtıldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, geldikleri günden beri tarım alanında üreticileri desteklemeye yönelik gayret ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Geçen aylarda bölgemize uygun ve bölgemizde üretimi üst seviyede olan mercimek tohumu dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugün devlet destekli olan ve bölgemizde gelişme potansiyeli yüksek olan, Siirt fıstığı ve badem fidanlarının dağıtımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 72 mahallemizin tümüne ve 146 üreticimize bu fidanları yüzde 75’i Tarım ve Orman bakanlığımızın yüzde 15’i de büyükşehir belediyemizin destekleri ile projelendirildi. Bölgemiz tarıma uygun bir bölge, özellikle susuz tarım noktasında avantajlarımız, potansiyelimiz çok yüksek. Bizde bunu değerlendirmek istiyoruz. Yeter ki üreticilerimiz bu konuda niyetli olsunlar. Bizler, her zaman onların yanında olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz. Bu projelerle, İnşallah bereketli bir şekilde fidanlarımız üretime büyük bir katkı sağlayacak. Hem bireysel ekonomiye hem devlet ekonomisine’’ dedi.