Midyat’ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve jandarma trafik ekipleri tarafından Midyat-Batman yolu, Midyat-Mardin yolu aşırı kar yağışına bağlı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, trafik ekipleri tarafından, aşırı kar yağışı, gizli buzlanma ve don olma riskine karşı Midyat-Batman yolu, Midyat-Mardin yolu araç trafiğine kapatıldı. Yüksek rakımda olan Ayrancı Geçidinde don ve gizli buzlanma riskine bağlı olarak oluşabilecek kazaları en aza indirmek için tedbir amaçlı Midyat-Batman yolu araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yollarda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.