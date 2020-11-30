banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber

Midyat’ta 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı.

MARDİN 30.11.2020, 13:50
2
Midyat’ta 2 hırsızlık zanlısı yakalandı
banner422

Mardin’in Midyat ilçesinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ev ve iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine yaptıkları detaylı çalışma ile çok sayıda güvercin, sigara ve gıda malzemesi çaldıkları tespit edilen, R.Ç. ve E.D., kısa sürede yakalandı. Yakalanan hırsızların yanında bulunan malzemeler polis tarafından sahiplerine teslim edilirken zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388