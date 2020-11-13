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Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MARDİN'İN MİDYAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN 2 ARAÇ VE 2 MOTOSİKLET İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ.

MARDİN 13.11.2020, 15:41
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Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 2 araç ve 2 motosiklet için tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yeni araçlar ve motosikletler için düzenlenen törene Kaymakam Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Başsavcı Burak Olgun, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, emniyet mensupları katıldı. Kesilen kurbanlık koç ve edilen duaların ardından yeni araçlar hizmete girdi.
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