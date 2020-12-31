Midyat Devlet Hastanesinde çalışan 174 personele başarı belgesi verildi

Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde çalışan 174 sağlık personeline başarı belgesi verildi.

Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisi devam eden korona virüs salgını sürecinde özverili çalışan personele başarı belgesi verildi. Midyat Devlet Hastanesinde görev yapan 174 personele, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hastane yönetimi tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi kardiyoloji uzman Dr. Mehmet Çelik, sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Uz. Dr. Çelik, "Temel amacımız sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına en yüksek seviyede uyup uygulamak. Bu zaman diliminde, tüm hastane personellerimiz canla başla çalıştı. Desteklerini her zaman arkamızda gördüğümüz personellerin bir kısmına başarı belgesi verdik. Temennimiz bu belge alanların daha hevesli çalışması ve belge veremediğimiz arkadaşlarında daha istekli çalışarak ilerleyen süreçte onlara da belge vermemiz. Aylardır desteklerini esirgemeyen her branştan personele teşekkür ederim" dedi.