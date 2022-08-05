Mezopotamya Ovasına karşı sinema keyfi başlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Açık Hava Sineması” başlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos 2022 itibarıyla Kasımiye Medresesi’nin alt tarafında gösterime sunulacak, Açık Hava Sineması, Mezopotamya Ovası’na karşı sinema izlemeye gelen vatandaşları büyülü bir atmosferin içine çekeceği belirtildi. Yapılacak modern oturma alanları ve peyzaj çalışması ile vatandaşların güzel bir ortamda film izleyebilme imkanı bulacağı kaydedildi.

Açık Hava Sineması etkinliği, bugün saat 20.00’de ilk olarak “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmiyle başlayacak.