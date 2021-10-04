Mazıdağı’nda okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, trafik bilincinin oluşturulması amacıyla tüm okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi.

Okul çağındaki çocuklarda trafik bilincinin ve farkındalığın erken yaşta oluşmasına yönelik Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliği personelleri tarafından, ilçe genelinde, öncelikle çocukların nezdinde de toplumun trafik konusunda daha bilinçli hale getirilmesi amacıyla ilçede bulunan tüm okullarda öğrencilere sinevizyon izletisi eşliğinde trafik güvenliği eğitimleri verildi. Yıl sonuna kadar değişik zaman dilimlerinde verilmesi planlanan trafik güvenliği eğitimleri, Mazıdağı Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verildi. Son olarak Mazıdağı Anadolu Lisesi’nde 9. sınıflara yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi. Trafik Büro Amirliği personelleri tarafından etkinlik sırasında trafik kurallarını anlatan boyama kitabı ve düdük verildi.

Eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, öğrencilerin trafik bilincinin oluşması açısından verilen trafik güvenliği eğitimlerinin önem arz ettiğini belirterek, "İlçemiz genelinde, tüm okullarımızda yıl sonuna kadar geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin yaşamlarında ve eğitim öğretim gördükleri süre içerisinde trafikte can güvenliklerinin sağlanması amacıyla verilen trafik güvenliği eğitimleri, önem arz etmektedir. Daha bilinçli bir toplumun temeli olan çocuklarımız, bu sayede trafikte üzerlerine düşen sorumluluğu ve güvenli bir trafik sürecinin sağlanması açısından verilen eğitimlerin, öğrencilerimizde trafik bilincini oluşturacağını umuyoruz" dedi.