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Mazıdağı güne karla uyandı

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

MARDİN 26.03.2021, 13:09
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Mazıdağı güne karla uyandı

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasından Mardin’in Mazıdağı ilçesi de nasibini aldı. Mazıdağı’nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile etraf beyaza bürünürken, son yılların en kurak kurak aylarının yaşandığı Mardin’de yağmur ve kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.
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