MAÜ, Şam Üniversitesi ile eğitsel ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Şam Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, eğitsel ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda mutabakata varılan işbirliği protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) yönetimine bağlı olarak Suriye’nin Azez bölgesinde bulunan ve kurucuları arasında yer aldığı Şam Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. İzzeddin Al-Kadour ile SDGM Eğitim Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı. Yakın zamanda benzer bir anlaşmayı Özgür Halep Üniversitesi ile yaptıklarını hatırlatan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Ülke olarak kardeş Suriye halkının daima yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda da daima onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları, ortak seminer, panel, konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata vardığımızı belirtmek isterim. Daha önce Özgür Halep Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğinin başarılı yansımalarının bir göstergesi olarak Suriye’nin bir başka bir üniversitesi ile de aynı akademik ve bilimsel tecrübe paylaşımına devam ediyoruz. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Şam Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları sağladıklarında Mardin Artuklu Üniversitesinde Yüksek lisans programına kabul edilebileceklerini belirten MAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı, protokolün içeriğine dair verdiği bilgide şu ifadelere yer verdi:

“Şam Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, Mardin Artuklu üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş sağlayabilecekler. Şam Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ’ye ait TÖMER Merkezleri açılarak TÖMER eğitimleri için sınıflar tahsis edilecek. Mardin Artuklu Üniversitesinin ülkemizin birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Şam Üniversitesinde de yapılabilecek”.

Ortak çalışma ve projeler kapsamında birçok çalışmanın var olduğunu söyleyen Şanlı, Şam Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet üzerinden çeşitli derslerin ve kursların verilebileceğini ve Üniversitenin öğrencileri arasından seçilecek başarılı öğrencilerin belli bir süre için Mardin Artuklu Üniversitesine misafir öğrenci olarak kabul edilebileceklerini de sözlerine ekledi.

İmza törenin ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.