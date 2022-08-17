MAÜ, gastronomi ve ebelik bölümlerinde ilk 5’e girdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sayfasında açıklanan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bölüm bazında en yüksek puanla öğrenci alan devlet üniversitesi sıralamasında derece yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Bilgin, bölüm bazında en yüksek puanla öğrenci alımı sıralamasına göre Türkiye devlet üniversitelerinde bulunan 45 Ebelik bölümü içerisinde Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik bölümünün sıralamada 4. olduğu bilgisini paylaştı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre MAÜ’nün, Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde bulunan 61 Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün, bölüm bazında en yüksek puanla öğrenci alan ilk beş devlet üniversitesi içerisine girdiğini belirtti.

Türkiye’de ve dünya akademisinde güçlü bir Sosyal Bilimler+ 5T vizyonu ile kurumsal vizyonunu sürekli geliştiren bir üniversite olarak “Ahlak, Bilgi, Üretim” denklemlerinde ilerlediklerini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüz doluluk oranını yakalayan Mardin Artuklu Üniversitesinin Turizm Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki bölümlere yerleşen öğrencilerin en yüksek puanlar ile kontenjanı doldurmalarını öğrencilerin büyük bir teveccühü olarak gördüğünü ifade etti.