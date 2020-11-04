MAÜ, Filistin’in Kudüs Üniversitesi öğrencilerine Türkçe öğretecek

Mardin Artuklu Üniversitesi, Arap dünyasının en fazla akademik yayın yapan üniversitelerinden Filistin’deki Kudüs Üniversitesi ile kısa süre önce yaptığı ’Kardeş Üniversite’ protokolüne bir yenisini daha ekleyerek, Kudüs Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere MAÜ-TÖMER’de Türkçe dil öğretimi sağlayacak.

Özellikle pandemi sürecinde başarılı uzaktan eğitim altyapısıyla adından söz ettiren Mardin Artuklu Üniversitesi, TÖMER’in sağlayacağı teknik altyapı kullanılarak, Kudüs Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere uzaktan eğitimle Türkçe öğretecek. Kudüs Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi birçok alanda Arap dünyasında akademik başarılarıyla tanınan bir üniversite olduğunu hatırlatan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Kudüs ile Mardin’in derin tarihi bağları ve benzerlikleri olan iki şehir olduğunu sıklıkla dile getiriyorum. Bu sebeple Kudüs Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmaları sıradan bir işbirliği protokolü olarak görmüyorum. Bu protokol iki kardeş şehrin üniversiteleri arasında yapılan işbirliğinin somut yansımaları. Çeşitli alanlarda akademik araştırmalar ve işbirliği ile akademik materyal ve bilgilerin paylaşılması yolunda atılan yeni adımlar. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak iki üniversite arasında tecrübe paylaşımının birçok alanda da devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

MAÜ-TÖMER tarafından verilecek Türkçe öğretiminde ilk sınıfı oluşturacak olan kursiyerlerden ücret alınmayacağı bilgisini veren Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öztürk, "Öğrencilerin alacakları her kur yedi haftadan ibaret olup toplamda beş kur üzerinden Türkçe öğrenimi sağlanacak. Her sınıf yirmi beş öğrenci üzerinden açılacak olup bu sayı azami otuz kursiyer şeklinde olacak. Türkçe öğretimi uzaktan şeklinde yapılacak" diye konuştu.