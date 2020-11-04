MAÜ, Filistin’in Kudüs Üniversitesi öğrencilerine Türkçe öğretecek
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, ARAP DÜNYASININ EN FAZLA AKADEMİK YAYIN YAPAN ÜNİVERSİTELERİNDEN FİLİSTİN’DEKİ KUDÜS ÜNİVERSİTESİ İLE KISA SÜRE ÖNCE YAPTIĞI 'KARDEŞ ÜNİVERSİTE' PROTOKOLÜNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK, KUDÜS ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE MAÜ-TÖMER’DE TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ SAĞLAYACAK.
Mardin Artuklu Üniversitesi, Arap dünyasının en fazla akademik yayın yapan üniversitelerinden Filistin’deki Kudüs Üniversitesi ile kısa süre önce yaptığı ’Kardeş Üniversite’ protokolüne bir yenisini daha ekleyerek, Kudüs Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere MAÜ-TÖMER’de Türkçe dil öğretimi sağlayacak.
Özellikle pandemi sürecinde başarılı uzaktan eğitim altyapısıyla adından söz ettiren Mardin Artuklu Üniversitesi, TÖMER’in sağlayacağı teknik altyapı kullanılarak, Kudüs Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere uzaktan eğitimle Türkçe öğretecek. Kudüs Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi birçok alanda Arap dünyasında akademik başarılarıyla tanınan bir üniversite olduğunu hatırlatan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Kudüs ile Mardin’in derin tarihi bağları ve benzerlikleri olan iki şehir olduğunu sıklıkla dile getiriyorum. Bu sebeple Kudüs Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmaları sıradan bir işbirliği protokolü olarak görmüyorum. Bu protokol iki kardeş şehrin üniversiteleri arasında yapılan işbirliğinin somut yansımaları. Çeşitli alanlarda akademik araştırmalar ve işbirliği ile akademik materyal ve bilgilerin paylaşılması yolunda atılan yeni adımlar. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak iki üniversite arasında tecrübe paylaşımının birçok alanda da devam etmesini temenni ediyorum" dedi.
MAÜ-TÖMER tarafından verilecek Türkçe öğretiminde ilk sınıfı oluşturacak olan kursiyerlerden ücret alınmayacağı bilgisini veren Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öztürk, "Öğrencilerin alacakları her kur yedi haftadan ibaret olup toplamda beş kur üzerinden Türkçe öğrenimi sağlanacak. Her sınıf yirmi beş öğrenci üzerinden açılacak olup bu sayı azami otuz kursiyer şeklinde olacak. Türkçe öğretimi uzaktan şeklinde yapılacak" diye konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3