MAÜ, doğumunun 100. yılında Necati Cumalı’yı sempozyumla andı

Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Dil Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediye Başkanlığı paydaşlığında gerçekleştirilen doğumunun 100. yılında Necati Cumalı online sempozyumu yoğun ilgi gördü.

Şiir, roman, hikaye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş çok yönlü bir yazar olan, Cumhuriyet devri Türk edebiyatının tanınmış kişilerinden Necati Cumalı’nın Türk edebiyatına katkılarının ele alındığı bilgi şöleni edebiyatseverler başta olmak üzere birçok kesim tarafından ilgiyle izlendi. Necati Cumalı’nın sahip olduğu yerellikler ile evrenselliği yakalayan bir sanatçı olduğunu vurgulayan MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt, sanat, edebiyat ve tarih bağlamında sempozyumu değerlendirerek MAÜ’nün bir sosyal bilimler üniversitesi olduğunu, diller, dinler, edebiyatlar, mimari, kültürel, sanatsal ve turizm alanlarında bu tür bilimsel faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.

Kendisine vatanının neresi olduğu sorulunca ‘benim vatanım Türkçe’nin bizatihi kendisidir’ ifadeleri ile cevap veren Necati Cumalı’nın kendisini özetlediğine dikkat çeken Türk Dil Kurumu Bilim üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre ise "Necati Cumalı’nın romancı, hikayeci, tiyatrocu, senarist ve şair kimliğinde olmasının onun dil ile kurduğu ilişkide her bir türün gerektirdiği şartının, tekniğinin ve yönteminin kavramlarını hakimiyeti altına almasından kaynaklandığını görüyoruz. Tüm eserlerinde her bir türe özgü kullanılan epistemik alanı çok net bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.