Mardinli saat ustası 11 yaşında baba mesleğine başladı, yarım asırdır zaman ayarlıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tek saat ustası olan Feyzullah Akpolat, 50 yıldır 8 metrekarelik dükkanında baba mesleğini icra ediyor.

Mazıdağı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Feyzullah Akpolat, 11 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığı saat tamiri işine 50 yılını verdi. İlçenin tek saat ustası olan Akpolat, 50 yıla aşkındır işini ilk günkü gibi aşkla yapıyor. Akpolat, teknolojiye direnip zamanın içinde kalmaya çalışıyor.

Baba mesleği olan saat tamirciliğini yaptığını söyleyen Akpolat, mesleğin eskisi gibi olmadığını ve bu mesleğin öldüğünü ifade etti. Akpolat, “Akıllı saatler çıkmış, akıllı telefonlar çıkmış onun için tamirat kalmadı eskisi gibi. Dükkan kira değil, ev kira değil, yoksa bu işi bırakmıştım. Günlük ortalama 5 müşteri geliyor. Tüm saatlerin tamiratını yapıyorum, marka olarak hangisi olursa fark etmiyor” ifadelerinde bulundu.