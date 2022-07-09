Mardinli öğretmen Özsoy, bu bayramda gönüllü ekibiyle çocukların yüzünü güldürdü.

Mardinli öğretmen Diyar Özsoy, bu bayramda gönüllü ekibiyle çocukların yüzünü güldürmeye devam etti.

Mardin’de bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Diyar Özsoy, Kurban Bayramı münasebetiyle 3 ilde çocuklara bayramlık hediye etti. Kurban bayramında Mardin, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ın köylerinde yaklaşık 200 çocuğa tşort, pantolon ve kapy hediye etti. Özsoy, "Ekibim ile yaptığımız bu proje sayesinde onlarca çocuklarımıza dağıttığımız, hediyeler ile onların yüzündeki tebessüme vesile olduk. Bu proje sayesinde hem onları mutlu ettik hem de onların mutluluğu ile bizde mutlu olduk. Onları böyle mutlu görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu tür projelerin devamının gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Aklımda birkaç proje daha var. Umarım onları da hayata geçirebiliriz” dedi.