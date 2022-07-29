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Mardinli hacılar yurda döndü

Mardin’den 35 gün önce dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacılar, yurda geri döndü.

MARDİN 29.07.2022, 13:15
Mardinli hacılar yurda döndü

Mardin’den 35 gün önce dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacılar, yurda geri döndü.

Mardin Havaalanından 35 gün önce dualarla uğurlanan 180 hacı adayı, hac ibadetlerini yerine getirip ailelerine kavuştu. Dün Suudi Arabistan’ın Cidde Havalimanından saat 20.00’de kalkan uçak, 22.30’da Mardin Havalimanına iniş yaptı. Heyecanlı ve mutlu olarak havalimanına inen hacılar, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve müftülük görevlileri tarafından karşılandı. Diyanetin hac hizmetlerinden memnun kaldıklarını ifade eden hacılar, Diyanet İşleri Başkanlığına ve görevlilere teşekkür etti.

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