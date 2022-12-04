Mardinli gaziler yıllar sonra savaştıkları toprakları gezecek

Mardin’de 30 gazi, 5 günlük gezi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uğurlandı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler için “Kıbrıs’ın Fatihleri Yavru Vatanda” sloganıyla 5 günlük gezi düzenlendi. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uğurlanan gaziler, savaştıkları bölgeleri gezerek anılarını tazeleyip, şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanı Hatice Turan Kandemir katıldı.

Vali Demirtaş programda yaptığı açıklamada, KKTC halkına gazilerle selamlarını yolladıklarını, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin onların yanında olduğunu ve yanında olmaya da devam edeceklerini söyledi. Mardinli Kıbrıs gazilerinin gezide geçmişte yaşadıkları günleri yad edeceklerini belirten Vali Demirtaş, “İki ülke arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz. Hakikaten bizi heyecanlandırıyorlar. Geçmişte yaptıkları fedakarlıklardan dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

25 Kıbrıs ve 5 terör gazisini uğurlayan Vali Demirtaş, Kıbrıs halkına selamlarını iletmelerini istedi. 48 yıl sonra askerlik döneminde görevli oldukları bölgeleri gezecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren gaziler, bu anlamlı geziden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ettiler.