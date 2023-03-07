Mardin’in 9 mahallesinde elektrik kesintisi

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı 9 mahallede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu duyuruda, "Dikmen-1 trafo merkezi ile irtibatlı F5 Arıklı fideri üzerinde bulunan trafolarda özel müşteri ekipleri tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 8 Mart günü 09.30-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar istikametinde Kızıltepe ilçesinden? Arıklı, Kaşıklı, Körsu, Küplüce, Tarlabaşı, Tosunlu, Yamaç, Yumrutaş ve Odaköy Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.