Mardin’i kolonya şişelerine nakşediyor

Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy Dr. Mars Parfümeri ismiyle kendi markasını kurarak Mardin Organize ve Sanayi Bölgesinde kolonya üretimi yapıyor. Adsoy, Türkiye’de ilk defa gün yüzüne çıkan patentli parfüm ve kolonya kokularıyla dünyaya dağıtım yaparken. Farklı konseptleriyle de adından söz ettiriyor.

Adsoy, akik taşından, limondan, papatyadan, incirden, tütünden ve zeytinden doğal kolonya üretmekle birlikte şişesinin içine akik taşı, limon parçaları, zeytin yaprağını da koyarak farklı bir konsept oluşturdu. Adsoy şimdi de tarihi kent Mardin’in tanıtımına katkı sunmak için, kolonya şişelerinin üzerine Mardin’in siluetini işliyor.

Bu tasarımıyla kendine özgü bir konsept oluşturduğunu ifade eden Adsoy, "10 yıldan beridir kolonya, parfüm işi yapıyoruz. Türkiye’den var olan kolonyaların dışında farklı kokular, farklı tasarımların peşindeyim. Bizden bir şişe kolonya aldığınızda Bu şişede Mardin’i göreceksiniz. Bu şişeyi bir süs malzemesi olarak da saklayabilirsiniz. Biz ürünlerimiz özel kalıplarda kendi fabrikamızda üretiyoruz Farklı renk ve farklı kokulu şişlerde Mardin’imizi işliyoruz" dedi.