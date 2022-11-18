Mardin’e gelen turist kadınlar, çocukların yüzünü güldürdü

Mardin’e, turisttik gezi için İstanbul’dan gelen kafile, köy okulunda bulunan çocuklara yardımda bulundu.

İstanbul’dan Mardin’e turistik gezi için gelen kadın kafile grubu farkındalık oluşturmak amacıyla yardım projesinde bulundu. Mardin’in Aşağı Çimenli Köyünde ilkokulda bulunan öğrencilere kışlık mont, ayakkabı ve kıyafet hediye eden duyarlı kadınlar, çocukların yüzünü güldürdü. Yapılan projeye Mardin Valisinin eşi Beyhan Demirtaş’ta katılım sağladı.

Grup adına konuşan Esin Tutgun,projenin farkındalık oluşturmak için yapıldığını belirterek, "Biz kadınlar olarak İstanbul’dan Mardin şehrine gezi yapmak için yola çıktık. Burada güzel dört gün yaşadık ve bir sosyal proje yapmak istedik. Hep beraber el birliğiyle birleştik. Hiç tanımadığımız bir köye misafir olarak geldik” dedi.

Serap Candar ise "Bu bölgeye birkaç günlük ziyarette geldik. Burada miniklerimize de küçük bir sürpriz yapalım istedik. Çocuklar, bizim umudumuz, geleceğimiz. Onlara güzel bir iz bırakalım istedik. Kulüp mensubu arkadaşlarımızla bir şeyler hazırladık” ifadelerine yer verdi.