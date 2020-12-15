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Mardin’e 2 adet yenidoğan acil yardım ambulansı tahsis edildi

MARDİN (İHA) – Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne 2 adet yenidoğan acil yardım ambulansı tahsis edildi.

MARDİN 15.12.2020, 10:42
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Mardin’e 2 adet yenidoğan acil yardım ambulansı tahsis edildi

MARDİN (İHA) – Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne 2 adet yenidoğan acil yardım ambulansı tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan ve doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde uygulanmakta olan ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan ilgili hizmetlerin geliştirilmesi projesi’ (SIHHAT) kapsamında alınan, 50 adet yenidoğan acil yardım ambulansından 2’si Mardin’e tahsis edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, NRP eğitimi almış çalışanlarla ile birlikte daha kaliteli hizmet sunma anlayışı içinde olduklarını ve bugün hizmete giren 2 yenidoğan ambulansı ile birlikte toplamda 42 ambulansın hizmette olduğunu söyledi. Dr. Yavuz, “Hizmete giren tam donanımlı yenidoğan acil yardım ambulanslarımızı hastalarımızın il içi ve il dışı sevklerinde NRP eğitimi almış sağlık çalışanlarımızla daha kaliteli bir hizmet sunma anlayışı içinde hareket etmekteyiz. Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 2 adet yenidoğan ambulansı hizmete girdi. Yeni araçlarla birlikte Mardin’in ambulans sayısı 42’e yükselmiştir. Şu anda ilimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 4’tür. Yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileri ile değiştiriyoruz. Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 1 obez, 1 çoklu,1 kar paletli ve son olarak bu gün hizmete aldığımız 2 yenidoğan ambulansımız ile birlikte ambulans sayımızı 42’e çıkardık. Hizmete aldığımız bu ambulanslarımızla birlikte yenidoğanların yoğun bakım ortamında evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama olanağına kavuşmuş olduk. İlimizde İl Göç İdaresinden alınan resmi kayıtlara göre 88 bin 897 Suriyeli vatandaşımız vardır. Gerek birinci basamak gerek ikinci basamak gerekse acil sağlık hizmetlerimiz ile tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri göçmen vatandaşlarımıza da sunmaktayız. Pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çalışanlarımız büyük özveri, fedakarlık ve üstün gayret ile çalışmışlardır. Yaklaşık 9 aydır devam eden pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çok önemli görevler üstlendi. Gece gündüz demeden vakadan vakaya koştular. Vatandaşlarımızın sağlık tesislerine nakillerinde en sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sağlık ordumuzun öncü birlikleri gibi çalıştılar. Sahada görev yapan arkadaşlarımın tamamına şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.
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