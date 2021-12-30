Mardin’de "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy" karma sergisi açıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Olgunlaşma Enstitüsünde "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy" temalı karma serginin açılışı törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı vesilesiyle "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla da "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi dolaysıyla 25 usta öğretici tarafından 2 ay boyunca oluşturulan eserler düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açıldı.

Açılış töreninin ardından Vali Mahmut Demirtaş, telkari, taş işleme, nakış, tezhip ve tablo eserlerin yer aldığı eserleri inceleyerek usta öğreticileri tebrik etti, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer’den bilgiler aldı.

Tarihi yapıda iki önemli değerin anlatıldığı serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, vatandaşları birbirinden değerli eserleri görmeye davet etti.

"Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyorum. Her ikisi de ülkemizin çok değerli şairleri" diyen Vali Demirtaş, Olgunlaşma Enstitüsünde yeni iş alanlarının açılması dolayısıyla ara elaman yetiştirilmesi konusu ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Özellikle dokuma alanında sergilenen eserleri yakından inceleyen Vali Demirtaş, yakında zaman Mardin’de ciddi tekstil yatırımların gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Yatırımları dikkate alarak ara eleman yetiştirilmesi konusunda yoğun çalışma içerisinde bulunduklarını vurgulayan Vali Demirtaş, “Olgunlaşma Enstitüsü Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemiz ortak bir proje hazırlayarak ara elaman yetiştirilmesinde ciddi bir gayretimiz olacak” dedi.

2 gün ziyaretçilere açık olacak serginin açılışına; Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcı Gürsel Temurci, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile çok sayıda davetli katıldı.