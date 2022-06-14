Mardin’de YKS tedbirleri ele alındı

Mardin’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Valilik Dara Salonunda Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ÖSYM yetkilileri bilgilendirme amaçlı bir sunum yaptı. Mardin’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için alınması gereken tedbirler ile alakalı ilgili kişiler öneri ve taleplerini dile getirdi. 110 binada ve 3 oturumda yaklaşık 50 Bin öğrencinin sınava gireceği Mardin’de trafik ve ulaşım başta olmak üzere birçok konu detaylıca ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş toplantıya katılan tüm kurum yetkililerine sınavın huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli talimatları iletti. Vali Demirtaş, “İnşallah önümüzdeki hafta sonu tüm birimler üstüne düşeni fazlasıyla yapacak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız gönül rahatlığıyla sınavlarına girecektir. Bunun için ilgili ve yetkili tüm kurumlarımız ile beraber bugün burada istişare toplantımızı yaptık. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.