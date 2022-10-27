Mardin’de üniversite öğrencilerine 30 milyon TL’lik destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, üniversite okuyan gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları adına 10 bin 3 üniversite öğrencisinin ailesine 30 milyon TL’lik eğitim desteği verecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlere destek çerçevesinde kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına destek olmak için hayata geçirilen Eğitim Destek Projesi çerçevesinde 14 bin 11 öğrenci başvururken yapılan incelemeler sonucu 10 bin 3 öğrenci destek almaya hak kazandı. Değerlendirme sonucu üniversite öğrencisi okutan ailelere birinci dönem bin 500, ikinci dönem için bin 500 lira olmak üzere toplam 3 bin lira eğitim desteği verilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında basın bir araya geldiği toplantıda geçen yıl 7 bin 652 öğrenciye yardım yaptıklarını anımsattı. Milletin ve belediyenin parasını, özellikle durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına katkı için sunduklarını belirten Vali Demirtaş, “Geçen yıl 7 bin 652 öğrencimizin ailelerine bin lira bir yardımda bulunmuştuk. Bir araştırma yapmıştık, bu araştırma yapıldıktan sonra bu yardım yapılmıştı. Yani maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bu yılda 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı için örgün eğitime giden üniversite öğrencilerine bir yardımda bulunalım dedik. Tekrar böyle bir çalışmamız oldu. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimiz oldukları için onlara mutlaka destekte bulunmamız gerekiyor. İnşallah bugün tarihi itibariyle çocuklarımızın ailelerine hesaplarına bu para yatırılacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hakikaten ciddi bir destek. Bir yıl içerisinde yaklaşık 30 milyon civarında hesaplarına bir ödeme yapmış olacağız” dedi.

Sadece üniversite öğrencilere yönelik değil lise, orta ve ilköğretim öğrencilerine yönelik de çalışmaların yapıldığını söyleyen Vali Demirtaş, “İl genelinde 25 bin çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Mardin genelinde çantasız ve kırtasiyeyiz bir öğrencinin olmasını istemiyoruz. Ayrıca her ilçemize kadın ve gençlik merkezi kuruyoruz. Faaliyette bulunan merkezlerimizde olduğu gibi bu merkezlerimizde de öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde çalışmalar yapabilecekler. Bu yapmış olduğumuz yardımımızın, bu desteğimizin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eminim çocuklarımız da bu kendilerine yapmış olduğumuz desteği görerek derslerinde daha başarılı olacaklar. Bizde Büyükşehir belediyesi olarak böyle bir desteği yaptığımızdan dolayı kendimizi huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.