Mardin’de ’Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi’ başladı

Mardin’de Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından düzenlenen ’Uluslararası Göç Ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi’ başladı.

Göç ve göçmen olgusunun eğitimi başta olmak üzere farklı yönleriyle ele alınacağı kongre yapılan açılış töreni ile başladı. Kongre, iki ayrı salonda gerçekleştirilecek 13 oturumla iki gün süreyle devam edecek. Üniversite kampüsündeki Ebu Ula Mardini Salonu’nda düzenlenen kongrenin açılışına; Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Mardin İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Tepeaşan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kıdemli Saha Koordinatörü Periklis Kortsaris, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitelerinde yabancı kelimesini kullanmadıklarına değinerek, “Bütün yabancılıkları elinin tersiyle iten bir coğrafyada yaşayanlar olarak Yabancı kavramını lügatımızdan ve hayatımızdan çıkarmalıyız, kimse birbirine yabancı olmamalı” dedi.

Göç olgusunun yirmi birinci yüzyılın öncelikli meselesi olduğunu ve bu olguyla birlikte sosyo-politik sorunların ön plana çıkmaya başladığını belirten Rektör Özcoşar, bu durumun göç olgusunu daha geniş ele alınmasını ve bununla ilgili daha nitelikli akademik araştırmalar yapılmasını gerekli kıldığını ifade etti. Daha önce Göçmen Çocukların Eğitim Sempozyumunu yaparak göçmen çocukların temel eğitimi konusunu gündeme taşıdıklarını, şimdi düzenledikleri Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresiyle de Yükseköğrenimde Göçmenler konusunu araştırmacıların gündemine getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Özcoşar, göçmenlerin yükseköğrenimde eğitime erişimini, yükseköğrenimde eğitim sratejilerini, yükseköğrenimde karşımıza çıkan sorun ve uygulamaları tartışmayı, politika yapıcı ve uygulayıcılarına öneriler sunmayı ayrıca akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

UNHRC temsilcisinden Türkiye’ye teşekkür

130 bin göçmene hizmet veren bir il olan Mardin’in bu etkinlik için seçilmesinin çok yerinde olduğunu belirten ve uluslararası stratejik planlamalarda eğitimin önemli bir yer tuttuğunu söylen UNHCR Temsilcisi Periklis Kortsaris, göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Türkiye’ye çok teşekkür etti. Konuşmasını İngilizce yapan Kortsaris, bir sonraki etkinlikte özellikle Türkçe konuşmak istediğini söyledi.

Göç idarelerinin kuruluşu ve görev alanlarıyla ilgili katılımcılara bilgi veren Mardin İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Tepeaşan, göç konusunda işbirliğinin önemli olduğunu söyleyerek konuyla ilgili yapılacak bütün çalışmalara katılmaya ve katkı sunmaya hazır olduklarını aktardı.