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Mardin’de trafik kazası: Motosiklet aracın altında kaldı
Mardin’de pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
MARDİN 06.01.2021, 15:07
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Mardin’de pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Mardin 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 DK 777 plakalı pikap, sağdan gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet aracın altına girerken sürücü de savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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