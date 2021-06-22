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Mardin’de trafik kazası: 4 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
MARDİN 22.06.2021, 21:11
Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Artuklu ilçesinin Akıncılar mevkisinde meydana geldi. 40 DK 172 plakalı otomobil, seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazada aracın içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin devlet hastanesine kaldırıldı.Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.