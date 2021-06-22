banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kuveyt parlamentosunda kavga
Kuveyt parlamentosunda kavga
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!

Mardin’de trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

MARDİN 22.06.2021, 21:11
Mardin’de trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Artuklu ilçesinin Akıncılar mevkisinde meydana geldi. 40 DK 172 plakalı otomobil, seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazada aracın içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin devlet hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
24°
açık
banner493