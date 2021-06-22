Mardin’de trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Artuklu ilçesinin Akıncılar mevkisinde meydana geldi. 40 DK 172 plakalı otomobil, seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazada aracın içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin devlet hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.