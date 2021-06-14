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Mardin’de trafik denetimlerine ağırlık verildi

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliği için kentin farklı noktalarında radarla hız denetim noktaları oluşturuldu.

MARDİN 14.06.2021, 13:06
Mardin’de trafik denetimlerine ağırlık verildi

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliği için kentin farklı noktalarında radarla hız denetim noktaları oluşturuldu.

Midyat İlçe merkezinde değişik noktalarında radarla hız denetimine başlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetim ekiplerince trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının en aza indirmek amacıyla sürücülerin kurallara uygun araç kullanmasına yönelik denetimler yapılacağı ve bu denetimlerin süreceği belirtildi. Ayrıca seyir ve sabit halde droneden de faydalanarak kırmızı ışık ihlali, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri denetimi, alkollü araçlar kullanan sürücüler üzerinde ile sürücü belgesiz araç kullananlar konusunda denetimlerin artarak devam edeceği kaydedildi.
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