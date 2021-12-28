Mardin’de tarihi dokuyu bozan yapıların yıkımı devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, taşların ilmek ilmek işlendiği Mardin’in tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde bulunan 240 betonarme binanın yıkımına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, daha önce Birinci Cadde’ye yakın bulunan tarihi Mardin Kalesi’nin görüntüsünü kapatan Yuvam Apartmanı ve yanında bulunan bina ile eski Bayındırlık Lojmanları, Dumlupınar İlköğretim Okulu’nu yıkılmıştı.

Ulu Cami Mahallesi bulunan ve 1176 yılında inşa edilen tarihi Ulu Camii’nin siluetini bozan betonarme binanın yıkımı devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yeniyol Caddesinde bulunan YSE Lojmanları ile Belediye Lojmanlarının yıkımına başladı. 2022 yılı içerisinde tarihi dokuyu bozan 240 binanın tamamının yıkımı hedefleniyor.