banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

Mardin’de tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Mardin’de hareketlilik başladı.

MARDİN 17.05.2021, 11:06
Mardin’de tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Mardin’de hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Mardin’de de 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başlayıp, bugün saat 05.00’da sona erdi. 17 günlük tam kapanmanın ardından kent genelinde trafikte yoğunluğun olduğu görüldü.
Yorumlar (0)
19°
az bulutlu