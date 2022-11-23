Mardin’de sonbahar görsel şöleni

Mardin’in Savur ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kuruyarak dökülen yapraklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Farklı dil ve dinlere mensup insanların yüzyıllarca hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığı; tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Mardin’in Savur ilçesinde kavak ağaçlarının farklı renk tonlarındaki yapraklarıyla ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor.

Kavak ağaçlarıyla ortaya çıkan farklı renk cümbüşü ile birlikte ilçe, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Sonbahar güzelliğini görüntüleyen Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Kılıç, Mardin’in her mevsiminin ayrı güzellikler sunduğunu dile getirerek herkesi çekimlere davet etti.

Kentin kültürel mirasları yanı sıra eşsiz doğasıyla da dikkat çektiğini belirten Kılıç, sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan görüntüler eşliğinde hem ailesiyle zaman geçirdiğini hem de özel fotoğraflar çektiğini söyledi.