Mardin’de şiddetli rüzgar mısırları yere yatırdı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde şiddetli rüzgar biçilmeyen mısırları yere yatırdı.

Geçtiğimiz günlerde bölgede esen şiddetli rüzgar biçilmeye hazır olan mısırları yere yatırırken, çiftçi verim kaybı yaşadı. Mısır ekili arazide bulunan mısırların yüzde 50’si biçilemez hale gelirken, mısır arazisini gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi. Biçerdöver ile mısırlarını biçmeye başlayan çiftçi, mısırların yüzde 50’ye yakınının yerde kaldığını söyledi. Çiftçiler, biçerdöver ile mısırlarını biçtikten sonra yerde kalan tonlarca mısırı elle toplayarak hasadı tamamlamayı planlıyor.

“Yüzde 50 verim kaybı söz konusudur”

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde genç çiftçi Servet Abi, birinci ürün mısır hasadına başladıklarını söyledi. Abi, “Birkaç gün önce bölgemizde yaşanan şiddetli rüzgardan dolayı mısırlarımızın yüzde 50’si yere yatmış durumda, bu nedenle verim alamıyoruz. Normalde dönüm başına iki ton verim almamız gerekirken, bir ton verim elde ediyoruz. Buda yüzde 50 verim kaybı anlamına geliyor" dedi.