banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı

Mardin’de seyir halindeki araç alev aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

MARDİN 19.11.2020, 15:11
2
Mardin’de seyir halindeki araç alev aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yoldere- Selahattin Eyyubi Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 HH 701 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı kenara çekip terk etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu
banner378