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Mardin’de ‘Sevimli Dostlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu’ okul öncesi öğrencileriyle buluştu

Mardin il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Sevimli Dostlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu" Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki okul öncesi öğrencilerle buluştu.

MARDİN 25.05.2021, 12:40
Mardin’de ‘Sevimli Dostlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu’ okul öncesi öğrencileriyle buluştu

Mardin il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Sevimli Dostlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu" Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki okul öncesi öğrencilerle buluştu.

Mardin milli eğitim müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ‘Sevimli Dostlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu’ ekibi, salgın döneminde okul öncesi öğrencileri hem eğlendirmek hem de salgın tedbirleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla yüz yüze eğitimin devam ettiği okulları ziyaret etmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat’ın da öğrencilerle birlikte izlediği tiyatro gösterisinin ardından öğrenciler EBA mobil araçlarını da ziyaret ederek eğlenceli ve verimli bir gün geçirildi.

Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak yapılan bu okul ziyaretlerin devam edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, "Bu etkinliklerle tüm okul öncesi öğrencilerimize ulaşmayı hedeflemekteyiz” dedi.
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