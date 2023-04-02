Mardin’de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Mardin’de şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, bir otelde şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve yemek duası ile devam eden programda konuklarıyla yakından ilgilenen Vali Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, masaları tek tek gezip şehit aileleri ve gazilerin hal ve hatırlarını sorarak yakından ilgilendi, bir süre onlarla sohbet etti. Vali Demirtaş, yaptığı konuşmasında, bu yıl ramazan ayını, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sebebiyle ülke ve millet olarak yoğun duygular içerisinde idrak ettiklerini belirtti. Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi hasletlerini bizatihi hissettiklerini ve yaşadıklarını vurgulayan Demirtaş, "Aşımızı, ekmeğimizi, evimizi, ocağımızı, harçlığımızı, iaşemizi afet bölgesindeki kardeşlerimizle paylaşıyor, onların acılarını dindirmeye gayret ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki acıda da keder de et tırnak misali bir ve beraber olmayı başaran böylesine yüce gönüllü bir milletin mensuplarıyız. Acıların paylaşıldıkça azaldığını, sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığını bilen büyük bir milletiz." ifadelerini kullandı

Acıları devlet ve millet ele ele vererek üstesinden geleceklerini dile getiren Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep beraber saracak, asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz. Buradan bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Geride bıraktıkları yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi. Şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinen Demirtaş, şehitlerin emaneti ve gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışan gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını söyledi.

“Devlet millet her daim yanınızda duracak, dertlerinize derman olacağız”

Bu coğrafyanın vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğrunda can feda edenlerin yurdu olduğunu belirten Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bugün bizlere düşen görev, her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmemektir. Ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanmaya çalışılan tüm oyunları bertaraf etmek; istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere birlik ve beraberlikle en güzel cevabı vermektir. Bu yolda en başta bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak layıkıyla hizmet edeceğiz. Sizlerin acılarını hafifletecek, yaşamlarınızı kolaylaştıracak çalışmaları yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Devlet millet her daim yanınızda duracak, dertlerinize derman olacağız. Bu aziz vatana evlatlarını armağan eden şehit yakınlarımıza ve gözünü budaktan esirgemeyen kahraman gazilerimize ne yapsak azdır. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."

Yemeğe katılan protokol üyeleri ayrı ayrı masalarda oturarak şehit yakınlarıyla birlikte iftar açıp onlarla ilgilendi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için okunun duanın ardından program sona erdi.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.