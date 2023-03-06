Mardin’de sağlık yatırımları devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nca yapımı planlanan Kızıltepe Devlet Hastanesi 110 yataklı ek hizmet binası ve 750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi çalışmaları devam ediyor.

Kızıltepe Devlet Hastanesi 110 yataklı ek hizmet binasında incelemede bulunan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ek hizmet binası inşa çalışmalarının başlamasının ardından oluşan otopark sorunun giderilmesi amacıyla planlanan yeni otopark içinde alan incelemesi yaparak ilgililerle değerlendirmelerde bulundu. Artuklu Üniversitesi kampüsünde inşa edilecek 750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi alanında incelemeler yapan Vali Demirtaş, hizmetin en iyisini hak eden kentin sağlık yapısına güç katacak projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Sağlığa ve istihdama yönelik şehrimizde çok önemli yatırımları var”

Planlanan sağlık yatırımlarının tamamlanmasıyla Mardin’in sağlık turizmi alanında bölgenin gözdesi haline geleceğini belirten Vali Demirtaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletimizin eğitimden spora, sosyal hizmetten turizme, tarımdan ulaşıma, altyapıdan sağlığa ve istihdama yönelik şehrimizde çok önemli yatırımları var. Sağlık Bakanlığımızın ilimiz genelinde yürütülen yatırımlarına Mardin Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binası da dahil edildi. Bu sağlık yatırımları tamamlandığında vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli hizmet verilmesinin yanı sıra sağlık alanında bölgede gözde bir şehrimiz olacak. Sağlık yatırımlarımız Mardin’imize hayırlı olsun” dedi.