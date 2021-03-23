Mardin’de sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu

Mardin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de görüldüğü günden itibaren mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman Haftası münasebetiyle Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanında oluşturulan Hatıra Ormanı’na kentte görevli sağlık çalışanları adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine katılan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, toplumun tüm kesimlerinden önemli destek gördüklerini, sağlık çalışanlarının hatırlanmasının onlara yalnız olmadıklarını hissettireceğini söyledi. Sağlık Müdürü Yavuz, “Fidanların temini konusunda önemli katkılar sunan TEMA Vakfı Mardin İl Temsilcisi Kemal Aktürk, çevre düzenlemesi ve yer temininde büyük emek harcayan Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülcan Çiftiçioğlu’na, Şehit Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Okulu Müdürü Şerif Saruhan’a, down sendromlu çocuklara, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Ahmet Doğan’a, Uzman Dr. Ali Arıkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.