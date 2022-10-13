Mardin’de pekmezden üretilen ürünlerin yapımına başlandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde her yıl büyük bir emekle meşhur mezrone üzümü suyu (şire) ile yapılan pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuğun üretimine başlandı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal kesimlerde birçok ailenin gelir kaynağı olan mezrone üzümü suyundan yapılan pekmez, pestil, kesme ve sucuk; kış aylarında Mardin bölgesinde sofraların vazgeçilmezi. Talep üzerine Türkiye’nin birçok iline ürünlerini gönderdiklerini söyleyen köylü, bu sene başlamadan önce birçok sipariş aldıklarını belirtti.

Bağlarda sabahın erken saatlerinde üzüm toplayamaya başlayan köylüler, bağbozumu zamanının gelmesiyle topladıkları üzümden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ettiklerini söyleyerek, "Bağdan topladığımız üzümleri mahsere adı verilen alanda ezerek suyunu çıkarıyoruz. Büyük bakır kazanlarda kaynatarak ve içine beyaz toprak atarak elde edilen üzüm şiresinden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ediyoruz. Hazırladığımız bu ürünleri özellikle kış aylarında tüketiyoruz” dedi.